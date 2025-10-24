В Узбекистане продолжают появляться жалобы на автошколы-призраки — почему выпускники не могут получить права?

«То, что описывают люди, столкнувшиеся с проблемными автошколами, — это уже “прошлый век”. Так работали автошколы до новых лицензий, а сейчас некоторые до сих пор не перестроились. Берут деньги, учат, а сертификаты не вносят в базу. В итоге получить права невозможно. Мы с этим столкнулись. Если бы нам сразу объяснили, что всё изменилось — было бы проще», — делится опытом одна из пострадавших.