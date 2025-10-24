Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане продолжают появляться жалобы на автошколы-призраки — почему выпускники не могут получить права?

Vaib.uz (Узбекистан. 24 октября). В социальных сетях не утихают жалобы на автошколы, после обучения в которых становится практически невозможно получить водительские права. Главная причина — в стране продолжают активно работать нелегальные автошколы, не зарегистрированные в службе безопасности дорожного движения.

Источник: Vaib.Uz

Как работает схема с «липовой» автошколой.

Как отмечают в ГСБДД, значительное количество поддельных документов уже передано в следственные органы для проверки. Схема классическая: ученики платят деньги, проходят обучение, сдают экзамен в самой автошколе и даже успешно проходят экзамен в ГАИ. Но когда доходит до получения водительского удостоверения — начинается настоящий квест.

«В частную автошколу заплатили и отучились, сдали экзамен, ГАИ тоже сдали, но права не можем получить. Потому что автошкола не передала какие-то сведения — то ли в ГАИ, то ли в Единое окно, в общем, нам не выдают права. Тем временем автошкола закрылась. Мы не знаем, куда обращаться и что делать. Если кто-то попадал в такую ситуацию — расскажите, как вышли и получили права», — жалуется одна из пользовательниц.

Как должна работать современная автошкола?

Одна из пользовательниц в сообществе «Потребитель.уз» подробно рассказала, как устроена легальная система.

В нормальной, лицензированной автошколе всё давно переведено в электронный формат. Как только вы заключаете договор на обучение, ваши документы сразу подаются в ГАИ — и вы автоматически появляетесь в электронной базе как ученик конкретной школы. Вам выдают логин и пароль от приложения (по типу Кундалик — inTalim), где видна вся ваша учебная активность: посещаемость, темы занятий, тесты для подготовки.

Сертификат об окончании школы теперь тоже выдают только после успешной сдачи внутреннего экзамена. Документ электронный, с QR-кодом, и тут же попадает в базу ГАИ.

«То, что описывают люди, столкнувшиеся с проблемными автошколами, — это уже “прошлый век”. Так работали автошколы до новых лицензий, а сейчас некоторые до сих пор не перестроились. Берут деньги, учат, а сертификаты не вносят в базу. В итоге получить права невозможно. Мы с этим столкнулись. Если бы нам сразу объяснили, что всё изменилось — было бы проще», — делится опытом одна из пострадавших.

Что делать, если вы попали к мошенникам?

По официальным данным, на сегодняшний день в стране зарегистрированы 630 лицензированных автошкол. Их список можно посмотреть в этой статье ниже.

Если вы прошли обучение в нелицензионной автошколе — необходимо требовать возврата денег и снова проходить курс уже в официальной, зарегистрированной школе.

Так, что перед тем, как выбирать автошколу, обязательно проверьте её наличие в официальном списке. Не соглашайтесь на подозрительно дешёвое и быстрое обучение — экономия времени и денег в итоге может привести к гораздо большим потерям и нервам.