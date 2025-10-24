В Узбекистане продолжают появляться жалобы на автошколы-призраки — почему выпускники не могут получить права?

Как работает схема с «липовой» автошколой.
Как отмечают в ГСБДД, значительное количество поддельных документов уже передано в следственные органы для проверки. Схема классическая: ученики платят деньги, проходят обучение, сдают экзамен в самой автошколе и даже успешно проходят экзамен в ГАИ. Но когда доходит до получения водительского удостоверения — начинается настоящий квест.
«В частную автошколу заплатили и отучились, сдали экзамен, ГАИ тоже сдали, но права не можем получить. Потому что автошкола не передала какие-то сведения — то ли в ГАИ, то ли в Единое окно, в общем, нам не выдают права. Тем временем автошкола закрылась. Мы не знаем, куда обращаться и что делать. Если кто-то попадал в такую ситуацию — расскажите, как вышли и получили права», — жалуется одна из пользовательниц.
Как должна работать современная автошкола?
Одна из пользовательниц в сообществе «Потребитель.уз» подробно рассказала, как устроена легальная система.
В нормальной, лицензированной автошколе всё давно переведено в электронный формат. Как только вы заключаете договор на обучение, ваши документы сразу подаются в ГАИ — и вы автоматически появляетесь в электронной базе как ученик конкретной школы. Вам выдают логин и пароль от приложения (по типу Кундалик — inTalim), где видна вся ваша учебная активность: посещаемость, темы занятий, тесты для подготовки.
Сертификат об окончании школы теперь тоже выдают только после успешной сдачи внутреннего экзамена. Документ электронный, с QR-кодом, и тут же попадает в базу ГАИ.
«То, что описывают люди, столкнувшиеся с проблемными автошколами, — это уже “прошлый век”. Так работали автошколы до новых лицензий, а сейчас некоторые до сих пор не перестроились. Берут деньги, учат, а сертификаты не вносят в базу. В итоге получить права невозможно. Мы с этим столкнулись. Если бы нам сразу объяснили, что всё изменилось — было бы проще», — делится опытом одна из пострадавших.
Что делать, если вы попали к мошенникам?
По официальным данным, на сегодняшний день в стране зарегистрированы 630 лицензированных автошкол. Их список можно посмотреть в этой статье ниже.
Если вы прошли обучение в нелицензионной автошколе — необходимо требовать возврата денег и снова проходить курс уже в официальной, зарегистрированной школе.
Так, что перед тем, как выбирать автошколу, обязательно проверьте её наличие в официальном списке. Не соглашайтесь на подозрительно дешёвое и быстрое обучение — экономия времени и денег в итоге может привести к гораздо большим потерям и нервам.