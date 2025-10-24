Россиянам напомнили о праве отключать мобильный телефон в нерабочее время

Сотрудники с нормированным рабочим графиком имеют полное право выключать телефон после окончания рабочего дня — даже если трудятся удаленно.
Об этом рассказал «ТАСС» председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что трудовое законодательство чётко разграничивает время, когда человек работает, и когда он свободен от профессиональных обязанностей.
По словам депутата, Трудовой кодекс гарантирует каждому возможность «отключиться» после завершения рабочего дня. Если смена закончилась, сотрудник может спокойно положить телефон и не отвечать на звонки — работодатель не имеет права требовать обратного. Это закреплённое законом право распространяется на всех, включая тех, кто работает дистанционно.
Однако, как отметил Нилов, в реальности нередко складываются неписаные правила. Руководители позволяют себе звонить подчинённым в любое время, а многие сотрудники сами идут на уступки — остаются на связи, чтобы не упустить возможность получить премию или расположение начальства. Для некоторых это становится способом продемонстрировать лояльность и стремление к карьерному росту.
Депутат подчеркнул, что любая работа сверх графика должна оплачиваться отдельно. Если же у сотрудника в договоре прописан ненормированный рабочий день, привлечение к дополнительным задачам допустимо, но за это обязаны компенсировать — либо дополнительными днями отдыха, либо денежно. По мнению Нилова, стоит законодательно закрепить предельные нормы переработки даже для таких случаев, чтобы защитить работников от чрезмерной нагрузки и сохранить баланс между работой и личной жизнью.
