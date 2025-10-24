Россиянам напомнили о праве отключать мобильный телефон в нерабочее время

Однако, как отметил Нилов, в реальности нередко складываются неписаные правила. Руководители позволяют себе звонить подчинённым в любое время, а многие сотрудники сами идут на уступки — остаются на связи, чтобы не упустить возможность получить премию или расположение начальства. Для некоторых это становится способом продемонстрировать лояльность и стремление к карьерному росту.