Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 школьника оказались в рискованной ситуации: их на экскурсию повез очень мутный водитель

В Башкирии школьным автобусом управлял водитель без прав.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Благовещенске задержали 51-летнего водителя, управлявшего школьным автобусом с поддельными правами. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

На улице Демьяна Бедного сотрудники дорожной полиции остановили «ПАЗ», в котором на экскурсию ехали 23 школьника. Во время проверки по информационной базе ГАИ выяснилось, что водительское удостоверение у шофера поддельное и по идентификационному номеру принадлежит другому человеку.

На водителя составили административный протокол за управление транспортным средством без прав. Автобус отправили на спецстоянку, а самого мужчину доставили в отделение полиции. Дети в сопровождении педагогов благополучно вернулись в школу.

Начато административное расследование по статье «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка документов».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.