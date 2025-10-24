В посёлке Чунском на несколько дней пропал 95-й бензин

— Я думаю, что примерно такая ситуация сейчас происходит везде. На сегодняшний день 95-й бензин на заправках есть. До этого несколько дней 95-го бензина на АЗС не было в налиции. АИ-92 имеется в наличии, с дизельным топливом проблем нет. Собственникам заправочных станций не отпускали 95-й бензин поставщики. В течение трёх дней была напряжённая обстановка. Возник пробел в 3−4 дня, и этого оказалось достаточно, чтобы жители посёлка начали обсуждать это в социальных сетях. Сегодня на основных заправках 95-й бензин есть. Проблему с нехваткой топлива на сегодняшний день мы не фиксируем, — рассказал Николай Хрычов.