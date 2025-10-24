В посёлке Чунском на несколько дней пропал 95-й бензин

IrkutskMedia, 24 октября. Еще один населённый пункт Приангарья столкнулся с топливным кризисом, который захлестнул множество регионов страны. Тревожные сообщения о нехватке топлива в рабочем посёлке Чунский распространились в социальных сетях. В публикациях жители жаловались, что на заправках пропал бензин АИ-95, а АИ-92 вырос в цене.
По информации, распространившейся в интернете, сельчане ездят в соседний Тайшет и закупают бензин подешевле канистрами, чтобы запастись впрок.
Как рассказал корр. агентства мэр Чунского округа Николай Хрычов, бензин АИ-95 действительно отсутствовал на заправочных станциях несколько дней.
— Я думаю, что примерно такая ситуация сейчас происходит везде. На сегодняшний день 95-й бензин на заправках есть. До этого несколько дней 95-го бензина на АЗС не было в налиции. АИ-92 имеется в наличии, с дизельным топливом проблем нет. Собственникам заправочных станций не отпускали 95-й бензин поставщики. В течение трёх дней была напряжённая обстановка. Возник пробел в 3−4 дня, и этого оказалось достаточно, чтобы жители посёлка начали обсуждать это в социальных сетях. Сегодня на основных заправках 95-й бензин есть. Проблему с нехваткой топлива на сегодняшний день мы не фиксируем, — рассказал Николай Хрычов.
На вопрос о повышении стоимости топлива мэр округа пояснил, что по сравнению с прошлой неделей цены в посёлке поднялись примерно на 3−4 рубля. По его словам, литр АИ-95, например, стоит в районе 78 рублей. Также Николай Хрычов уточнил, что топливо на АЗС в Чунском посёлке всегда примерно на 2−3 рубля выше, чем в Братске или Тайшете.
— К сожалению, всегда было так, что цена на топливо у нас немного выше, чем у наших соседей. Мы обращались в ФАС по этому вопросу. Насколько я понимаю, цена складывается из доставки. Из-за того, что посёлок Чунский находится в отдалённом районе, топливо поставляется небольшими партиями. Стоимость доставки закладывается в цену. Поэтому, если сравнивать, например, с Братском, то цена выше. Я обратил внимание, что в братских соцсетях люди сравнивают и пишут, что у нас цена чуть выше, — отметил мэр Чунского округа.
По словам Николая Хрычова, ситуация с топливом в посёлке Чунском не критичная.
Ранее агентство сообщало, что первыми с нехваткой бензина столкнулись жители Бодайбинского и Киренского района. Так, в Бодайбо ввели ограничения на продажу бензина. Топливо отпускалось в объеме не более литров на одну машину. В Киренском районе также были введены ограничения на продажу топлива, сначала на один автомобиль отпускали не более литров топлива, затем не более 30. На заправках скапливались километровые очереди из автомобилистов. Мэр Киренского района накануне рассказал корр. агентства, что на настоящий момент топливо отпускается свободно, очередей на АЗС нет, но цены на бензин аномально высокие.
Напомним, что в связи с дефицитом бензина в Иркутской области региональная власть прорабатывает возможности увеличения поставок топлива на территорию Приангарья. Такую информацию озвучил накануне первый замгубернатора области Роман Колесов. Эксперты объясняют ситуацию системным дисбалансом между возможностями нефтеперерабатывающих заводов и растущим спросом на высокооктановые бензины 92-го и 95-го марок. Еще одним фактором нехватки топлива называют возросшие оптовые цены на бензин.
Ранее в связи с резким ростом цен на бензин депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю (с 30 сентября по 6 октября) цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».