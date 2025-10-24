Екатеринбуржец остался без машины из-за долга в 90 тысяч рублей. Фото

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Subaru местного жителя за долги по налогам около 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Читать далее.
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Subaru местного жителя за долги по налогам около 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Subaru местного жителя за долги по налогам около 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Читать далее.