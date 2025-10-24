Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Копейска несут цветы к танку в память о погибших при взрывах на заводе

Жители Копейска Челябинской области в память о погибших при взрывах на заводе несут красные гвоздики к танку возле парка Победы. Об этом URA.RU рассказали читатели.

Жители Копейска Челябинской области в память о погибших при взрывах на заводе несут красные гвоздики к танку возле парка Победы. Об этом URA.RU рассказали читатели.

Читать далее.