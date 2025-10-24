Жители Копейска несут цветы к танку в память о погибших при взрывах на заводе

Жители Копейска Челябинской области в память о погибших при взрывах на заводе несут красные гвоздики к танку возле парка Победы. Об этом URA.RU рассказали читатели.
Читать далее.
Жители Копейска Челябинской области в память о погибших при взрывах на заводе несут красные гвоздики к танку возле парка Победы. Об этом URA.RU рассказали читатели.
Жители Копейска Челябинской области в память о погибших при взрывах на заводе несут красные гвоздики к танку возле парка Победы. Об этом URA.RU рассказали читатели.
Читать далее.