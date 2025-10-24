Ученые выяснили, что динозавры могли выжить после удара астероида

Ученые университета штата Нью-Мексико выяснили, что динозавры процветали по катастрофического удара астероида, который стал причиной их массового вымирания. Согласно исследованию, опубликованному журналом Science, динозавры могли пережить катастрофу.
По данным экспертов, динозавры еще за 350 тысяч лет до удара астероида были разнообразными и не находились на грани вымирания. Как отмечает доктор Эндрю Флинн, в их экосистемах преобладала биологическая разнообразность.
Есть мнение, что ограниченное количество найденных окаменелостей, которые датируются концом мелового периода, могло создать иллюзию сокращения численности динозавров.
— Исследователи выяснили, что до этого события (удара астероида, — прим. «ВМ») динозавры не были в упадке и на самом деле их уничтожил астероид, — сообщается в публикации.
Почти полностью сохранившийся скелет неизвестного ранее вида ихтиозавра юрского период ранее нашли на побережье в британском Дорсете. Обнаруженная морская рептилия, достигавшая около трех метров в длину, получила название Xiphodracon goldencapensis, что можно перевести как «мечевидный дракон».
Аргентинские палеонтологи во время раскопок также нашли часть скелета, который принадлежит древнему виду динозавра. Исследователи проанализировали останки, после чего пришли к выводу, что они относятся к динозавру-зауроподу из семейства реббахизавридов.