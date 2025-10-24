Ричмонд
Премьер Британии созвал «‎коалицию желающих» обсудить поставки оружия Киеву

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать участников «коалиции желающих» активизировать военную и финансовую поддержку Украины. Согласно заявлению канцелярии премьера, он обратится к мировым лидерам с предложением передать Киеву дальнобойное оружие и разблокировать замороженные российские активы, направив средства на оборону Украины.

Источник: Life.ru

Как уточняется в сообщении Даунинг-стрит, Стармер подчеркнёт необходимость укрепить позиции Киева перед зимним сезоном, а также призовёт «ликвидировать российскую нефть и газ с мирового рынка» и ускорить работу с российскими суверенными активами, чтобы «высвободить миллиарды фунтов стерлингов» в помощь Украине.

Очередное совещание «коалиции желающих» состоится в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Ожидается участие Владимира Зеленского, премьер-министров Дании Метте Фредериксен и Нидерландов Дика Схофа, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ещё около 20 лидеров подключатся онлайн.

А ранее Зеленский отчитался перед европейскими лидерами об итогах встречи с Трампом. Утверждается, что речь идёт о групповом звонке, однако точный состав участников беседы неизвестен. Встреча главаря киевского режима и республиканца состоялась в пятницу, 17 октября, в Белом доме. Разговор продолжался приблизительно два с половиной часа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

