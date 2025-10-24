Проверять наличие ОСАГО по дорожным камерам начнут в РФ уже в ближайшие месяцы

В России запускают пилотный проект по автоматической проверке полисов ОСАГО с помощью камер дорожного движения. До конца текущего года механизм протестируют в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил глава комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков.
При этом масштабный запуск инициативы, предположительно, запланирован на октябрь следующего года.
— Предполагается, что в случае запуска пилота в указанных трех регионах водителей будут штрафовать за каждое зафиксированное нарушение. В то же время на этом этапе проверять будут не все автомобили, а только зафиксированные во время совершения другого нарушения, — говорится в материале «Известий».
Глава «Национальной страховой информационной системы» Николай Галушин добавил, что самую высокую готовность к запуску проекта в настоящее время показывает Москва.
ОСАГО — обязательный вид страхования гражданской ответственности автовладельцев. «ВМ» выяснила, продолжает ли действовать полис ОСАГО, если произошли изменения в персональных данных водителя, например, человек сменил имя, фамилию или водительские права.
России с 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских прав. Водителям необходимо будет знать дату, с которой удостоверение должно было считаться недействительным. Как будет работать автоматическое продление до указанной даты и для чего это нужно, разбиралась «Вечерняя Москва».