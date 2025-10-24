34 БПЛА сбили над Ростовской областью

Всего по стране за ночь было сбито 111 беспилотников. Из них 25 уничтожили над Брянской областью, 11 — над Калужской, десять — над Новгородской, семь — над Белгородской областью. Еще семь дронов сбили над Республикой Крым. Пять БПЛА перехватили над Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем, по два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. И по одному беспилотнику сбили над Липецкой, Тверской, Московской областями, а также над акваторией Азовского моря.