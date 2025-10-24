Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

34 БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на пятницу над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 24 октября, в небе над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего по стране за ночь было сбито 111 беспилотников. Из них 25 уничтожили над Брянской областью, 11 — над Калужской, десять — над Новгородской, семь — над Белгородской областью. Еще семь дронов сбили над Республикой Крым. Пять БПЛА перехватили над Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем, по два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. И по одному беспилотнику сбили над Липецкой, Тверской, Московской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше