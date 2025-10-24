Ричмонд
В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: Коммерсантъ

Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Минобороны РФ, над территорией Краснодарского края в ночь на 24 октября уничтожили четыре беспилотника.