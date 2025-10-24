Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» сорвали ротацию украинских формирований под Красноармейском, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что российские расчеты ударных дронов круглосуточно уничтожают багги, пикапы и бронемашины, предназначенные для доставки живой силы ВСУ, их провизии и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.
Подчеркивается, что операторам БПЛА соединения хорошо известны логистические маршруты украинских боевиков. Несмотря на использование ВСУ мобильных установок радиоэлектронной борьбы, расчеты FPV-дронов успешно их обходят и кратно сокращают численность и автопарк боевиков.
Военкор Юрий Котенок сообщал, что на красноармейском направлении российские бойцы атакуют боевиков ВСУ на подступах к селу Бойковка под Родинским.
Военкор Евгений Лисицын также сообщил, что российским подразделениям удалось закрепиться в селах Рог и Гнатовка.