Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские подразделения сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Расчеты ударных FPV-дронов ВС РФ сорвали ротацию украинских формирований под Красноармейском.

Источник: Аргументы и факты

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» сорвали ротацию украинских формирований под Красноармейском, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что российские расчеты ударных дронов круглосуточно уничтожают багги, пикапы и бронемашины, предназначенные для доставки живой силы ВСУ, их провизии и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.

Подчеркивается, что операторам БПЛА соединения хорошо известны логистические маршруты украинских боевиков. Несмотря на использование ВСУ мобильных установок радиоэлектронной борьбы, расчеты FPV-дронов успешно их обходят и кратно сокращают численность и автопарк боевиков.

Военкор Юрий Котенок сообщал, что на красноармейском направлении российские бойцы атакуют боевиков ВСУ на подступах к селу Бойковка под Родинским.

Военкор Евгений Лисицын также сообщил, что российским подразделениям удалось закрепиться в селах Рог и Гнатовка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше