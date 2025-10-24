В Калининграде разработали механизм создания умных материалов для медицины

КАЛИНИНГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Исследователи из Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) разработали инновационную технологию создания композитного материала для 3D-печати «строительных каркасов» для клеток организма. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Российские исследователи из научно-образовательного центра “Умные материалы и биомедицинские приложения” БФУ им. И. Канта выяснили, как для 3D-печати создать материал, который одновременно генерирует электрический импульс при деформации и реагирует на магнитное поле. Это открытие важно для создания новых “умных” материалов, которые могут использоваться в сенсорах и медицинских устройствах. Из таких композитов планируется печатать специализированные “строительные каркасы” для клеток, с помощью которых можно управлять ростом и развитием стволовых клеток», — сообщил собеседник агентства.
В ходе исследования был определен оптимальный рецепт, который делает материал более чувствительным к внешнему магнитному полю. Кроме того, были установлены параметры, которые упрощают процесс 3D-печати новым композитом и снижают энергозатраты.
«Это была непростая и трудоемкая исследовательская работа. Пришлось дотошно исследовать свойства нового композита на разных технологических этапах, что позволило лучше разобраться с наиболее оптимальными параметрами для синтеза материала. Мы поняли, что выбор правильного исходного полимера — ключ к тому, чтобы напечатанный объект был не только прочным, но и функциональным. Проведенное исследование стало значимым этапом в разработке новых магнитоэлектрических композитов, из которых можно изготавливать инновационные биомедицинские и электронные устройства методом 3D-печати», — рассказал научный сотрудник НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» Петр Ершов.
Магнитoэлектрические композиты перспективны для датчиков и «умных» носимых устройств, в том числе медицинских. Для практического использования важны одновременно и функциональные свойства, и технологичность: материал должен быть легко печатаем на обычных 3D-принтерах.