В Калининграде разработали механизм создания умных материалов для медицины

«Это была непростая и трудоемкая исследовательская работа. Пришлось дотошно исследовать свойства нового композита на разных технологических этапах, что позволило лучше разобраться с наиболее оптимальными параметрами для синтеза материала. Мы поняли, что выбор правильного исходного полимера — ключ к тому, чтобы напечатанный объект был не только прочным, но и функциональным. Проведенное исследование стало значимым этапом в разработке новых магнитоэлектрических композитов, из которых можно изготавливать инновационные биомедицинские и электронные устройства методом 3D-печати», — рассказал научный сотрудник НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» Петр Ершов.