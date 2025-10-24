Разработана смесь на основе белка крови с наночастицами для терапии рака

Сывороточный альбумин — наиболее известный вид альбумина, который содержится в крови в сыворотке. Если человеку вводят лекарственные препараты, то они в свободном виде связываются с альбумином крови и растворимость лекарств увеличивается. Тем самым белок создает благоприятные условия для поступаемых компонентов, защищая их от деградации, а также предотвращая неспецифическую потерю лекарства в процессе транспортировки. «Изобретение относится к биомедицинской химии и молекулярной биологии и может быть использовано в качестве биобезопасного транспортера биологически активных веществ в виде суспензии наночастиц сывороточного белка», — говорится в патенте.