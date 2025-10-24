Россиян предупредили о начале блокировке сим-карт: кто может попасть под ограничение

С 1 ноября российские операторы связи получат право блокировать сим-карты. Об этом со ссылкой на документы с законодательными поправками сообщает РИА Новости.
Отмечается, что операторы связи обязаны были проверить сведения об абонентах, которые заключили договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года. Кроме того, нужно было выяснить число абонентских номеров у клиента.
«Если окажется, что на одного человека оформлено более 20 карт, то лишние могут быть заблокированы», — отмечает агентство со ссылкой на поправки, принятые в 2024 году.
Вместе с тем, до 1 ноября абоненты должны расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. Если этого не произойдет, услуги связи в отношении этих номеров оказываться не будут.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в России на иностранных абонентов зарегистрировано 8,5 миллиона сим-карт, при этом более половины из них не прошли необходимую биометрическую идентификацию.
До этого в ведомстве обнаружили около девяти миллионов «неблагополучных» сим-карт с неактуальными персональными данными. В ведомстве предупредили, если в течение 15 дней с момента получения уведомления владелец не подтвердит информацию, симка будет отключена.