В Госдуме напомнили о праве отключать мобильный телефон в нерабочее время

Работники при нормированном графике имеют полное право уйти со связи в нерабочее время, даже если они работают дистанционно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий отметил, что на практике уже сформировались негласные нормы и укоренившаяся модель поведения, при которой руководитель считает допустимым звонить в любое время и давать поручения, а сотрудник вынужден соглашаться, воспринимая это как условие карьерного продвижения или получения поощрений.
Глава комитета Госдумы подчеркнул, что сверхурочная работа обязана оплачиваться. Он также напомнил, что работодатель вправе привлекать сотрудника к работе за пределами графика, если в трудовом договоре установлен ненормированный рабочий день, однако в таком случае работнику должны предоставляться дополнительные дни отпуска или компенсация. При этом, по мнению Нилова, необходимо четко закрепить действующие ограничения на переработки при ненормированном режиме труда.
— В Трудовом кодексе все четко и ясно прописано: время работы, время нахождения на связи. Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом, — заявил Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать сразу несколько дней. Однако сначала их ожидает шестидневная рабочая неделя. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».