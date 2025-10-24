Профессор Финогенова напомнила пенсионерам о времени подачи заявлений на выплаты

Пенсионерам следует своевременно подавать заявления, чтобы оформить меры федеральной и региональной поддержки, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
По словам специалиста, федеральные льготники могут получать набор социальных услуг в денежной форме. В него входят оплата лекарств по рецептам, транспорта к месту лечения и санаторно-курортного отдыха. Чтобы получать компенсацию деньгами, в 2025 году — это 1728 рублей в месяц, — необходимо подать соответствующее заявление.
Финогенова уточнила, что пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту недвижимости и могут воспользоваться налоговыми вычетами. Для этого нужно до 1 ноября направить заявление в Федеральную налоговую службу, указав конкретный объект, на который предоставляется льгота.
Кроме того, граждане старше 70 лет имеют право на субсидию, покрывающую расходы по взносам на капитальный ремонт. Чтобы ее получить, нужно сначала оплатить квитанцию, а затем предоставить подтверждающие документы. Эксперт добавила, что на региональном уровне также действуют меры поддержки, включая адресную социальную помощь, которая предоставляется по заявлению, передает «Прайм».
Ранее в России предложили усовершенствовать прогрессивную систему доплат к пенсиям, чтобы выплаты начислялись по достижении определенного возраста.