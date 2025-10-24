Профессор Финогенова напомнила пенсионерам о времени подачи заявлений на выплаты

Кроме того, граждане старше 70 лет имеют право на субсидию, покрывающую расходы по взносам на капитальный ремонт. Чтобы ее получить, нужно сначала оплатить квитанцию, а затем предоставить подтверждающие документы. Эксперт добавила, что на региональном уровне также действуют меры поддержки, включая адресную социальную помощь, которая предоставляется по заявлению, передает «Прайм».