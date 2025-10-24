За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, куриные яйца и огурцы

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 13 по 20 октября помидоры подорожали на 8,28%. На этой неделе их средняя цена составила 181,76 рубля. Также жителям республики на 7,2% больше придется отдать за куриные яйца (средняя цена — 68,28 рублей) и на 4,67% за огурцы (99,03 рубля).