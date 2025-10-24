Россиянам напомнили об их «праве на офлайн»: вот что не обязаны делать граждане РФ, приходя с работы

Россиянам напомнили об их «праве на офлайн». Сообщается, что граждане России не обязаны отвечать на телефонные звонки и сообщения от работодателя в нерабочее время. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий отметил, что эти правила касаются и тех, кто работает на удаленке.
«В Трудовом кодексе все четко и ясно прописано: время работы, время нахождения на связи. Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом», — резюмировал депутат, ссылаясь на нормативно-правовой акт.
Однако парламентарий отметил, что сейчас деловые отношения между работником и начальником сложились несколько иные. Работодатель позволяет себе беспокоить подчиненного в любое время суток, манипулируя карьерным ростом или премией. Но хуже всего, если начальник воспримет удаленку практически как рабство, когда работник должен постоянно находиться на связи и моментально выполнять рабочие задачи. Нилов отметил, что с этими явлениями надо бороться.
