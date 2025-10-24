В Омской области проверяют информацию о невыплате зарплаты работникам муниципального предприятия

Следственное управление напоминает, что граждане могут сообщать о нарушениях своих прав по телефону доверия: 395−506. Все обращения рассматриваются оперативно и в строгой конфиденциальности. Ранее мы писали, что ветврача из Омской области судят по серьезным статьям.