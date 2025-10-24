Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области проверяют информацию о невыплате зарплаты работникам муниципального предприятия

На одном из предприятий Муромцевского района сотрудникам не выплачивали зарплату более 2 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области инициировало процессуальную проверку по факту возможного нарушения трудовых прав работников одного из муниципальных предприятий Муромцевского района. Поводом для проверки стала публикация в социальной сети, в которой сообщалось о невыплате заработной платы более двух месяцев.

По имеющимся данным, сотрудникам предприятия с августа 2025 года не перечисляли заработную плату, что, по мнению следствия, может свидетельствовать о нарушении их конституционного права на труд и справедливое вознаграждение.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, выяснены причины задержки выплат и определена степень ответственности должностных лиц. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии со статьёй 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Следственное управление напоминает, что граждане могут сообщать о нарушениях своих прав по телефону доверия: 395−506. Все обращения рассматриваются оперативно и в строгой конфиденциальности. Ранее мы писали, что ветврача из Омской области судят по серьезным статьям.