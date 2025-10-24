Кражи, недовес и до 40% отходов: по всей Беларуси проверят школьные столовые

Проверки только стартовали, но уже зафиксированы серьезные случаи. В одной из школ Могилева при приготовлении куриных биточков использовали не 14,5 кг мяса, как положено, а на 3,5 кг меньше, отметила Провоторова. В столовой одной из школ Солигорска сотрудники попытались вынести продукты: в шкафах, столах и под спецодеждой обнаружили пачки муки, сахар и 12 литров сока.