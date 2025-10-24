Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кражи, недовес и до 40% отходов: по всей Беларуси проверят школьные столовые

Комитет государственного контроля (КГК) начал масштабные рейды по столовым школ во всех регионах страны.

По итогам первых проверок выявлены многочисленные нарушения — от недовеса в блюдах до попыток хищения продуктов и хранения товаров с истекшим сроком годности, сообщила начальник отдела контроля работы организаций торговли и общественного питания КГК Ольга Провоторова, пишет БЕЛТА.

Проверки только стартовали, но уже зафиксированы серьезные случаи. В одной из школ Могилева при приготовлении куриных биточков использовали не 14,5 кг мяса, как положено, а на 3,5 кг меньше, отметила Провоторова. В столовой одной из школ Солигорска сотрудники попытались вынести продукты: в шкафах, столах и под спецодеждой обнаружили пачки муки, сахар и 12 литров сока.

Кроме того, инспекторы нашли случаи хранения продуктов с истекшим сроком годности. По словам Провоторовой, часть нарушений удалось устранить прямо во время проверок, по другим материалам готовятся процессуальные решения — вплоть до уголовных дел.

Отдельная проблема — востребованность питания детьми: по данным проверяющих, в некоторых учреждениях до 40% приготовленной еды уходит в отходы. По мнению КГК, это сигнал к пересмотру рецептур, технологии приготовления и организации раздачи, чтобы снизить потери и улучшить качество питания.

Ведомство выдало школам рекомендации по устранению нарушений и пообещало продолжить контрольные мероприятия по всем регионам.

«Обворовывать и травить детей — преступно».

Ранее Александр Лукашенко на совещании с Совмином поднял вопрос качества школьного питания. Он напомнил, что поручал навести порядок в этой сфере и подчеркнул: «Обворовывать детей, травить их некачественной едой — преступно».

Отдельно он отметил низкий спрос на школьные обеды: «Отходов — половина. Это нормально? Что сделали, чтобы такого не было?» Лукашенко также напомнил, что государство тратит на питание детей немалые средства и ранее уже было принято решение поддерживать эту систему.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше