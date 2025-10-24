Кражи, недовес и до 40% отходов: по всей Беларуси проверят школьные столовые

По итогам первых проверок выявлены многочисленные нарушения — от недовеса в блюдах до попыток хищения продуктов и хранения товаров с истекшим сроком годности, сообщила начальник отдела контроля работы организаций торговли и общественного питания КГК Ольга Провоторова, пишет БЕЛТА.
Проверки только стартовали, но уже зафиксированы серьезные случаи. В одной из школ Могилева при приготовлении куриных биточков использовали не 14,5 кг мяса, как положено, а на 3,5 кг меньше, отметила Провоторова. В столовой одной из школ Солигорска сотрудники попытались вынести продукты: в шкафах, столах и под спецодеждой обнаружили пачки муки, сахар и 12 литров сока.
Кроме того, инспекторы нашли случаи хранения продуктов с истекшим сроком годности. По словам Провоторовой, часть нарушений удалось устранить прямо во время проверок, по другим материалам готовятся процессуальные решения — вплоть до уголовных дел.
Отдельная проблема — востребованность питания детьми: по данным проверяющих, в некоторых учреждениях до 40% приготовленной еды уходит в отходы. По мнению КГК, это сигнал к пересмотру рецептур, технологии приготовления и организации раздачи, чтобы снизить потери и улучшить качество питания.
Ведомство выдало школам рекомендации по устранению нарушений и пообещало продолжить контрольные мероприятия по всем регионам.
«Обворовывать и травить детей — преступно».
Ранее Александр Лукашенко на совещании с Совмином поднял вопрос качества школьного питания. Он напомнил, что поручал навести порядок в этой сфере и подчеркнул: «Обворовывать детей, травить их некачественной едой — преступно».
Отдельно он отметил низкий спрос на школьные обеды: «Отходов — половина. Это нормально? Что сделали, чтобы такого не было?» Лукашенко также напомнил, что государство тратит на питание детей немалые средства и ранее уже было принято решение поддерживать эту систему.