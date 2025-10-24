Ричмонд
Главарь Лобненской ОПГ отправился в СИЗО за хищение денег у бойцов СВО

Источник: Комсомольская правда

В Басманном суде Москвы приняли решение об отправке в СИЗО главы Лобненской ОПГ Владимира Бардина, которого обвиняют в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьево. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Таким образом, отмечает агентство, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.

«Владимир Бардин отправлен в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — уточнили правоохранители.

Бардина обвиняют по статье 210 Уголовного кодекса — участие в преступном сообществе.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба в рамках уголовного дела об организации кражи денег у российских военных в аэропорту «Шереметьево» возросла до трех миллионов рублей.

Всего по уголовному делу о краже денег у российских военных в «Шереметьево» арестовали около 30 человек, в том числе полицейских патрульно-постовой службы ГУ МВД РФ в аэропорту.