Главарь Лобненской ОПГ отправился в СИЗО за хищение денег у бойцов СВО

В Басманном суде Москвы приняли решение об отправке в СИЗО главы Лобненской ОПГ Владимира Бардина, которого обвиняют в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьево. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.