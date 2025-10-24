Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 октября 2025.
В США заявили, что Трамп ищет способы давления на Киев
Президент США Дональд Трамп намерен использовать меры давления не только в отношении Москвы, но и Украины. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Он уточнил, что американский лидер пытается найти способ воздействия на Владимира Зеленского, чтобы ускорить урегулирование украинского конфликта.
В Красногорске при атаке украинских дронов пострадали пять человек
В Красногорске Московской области украинский БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Жители дома эвакуированы. Всего в ночь на 24 октября силы ПВО сбили 111 дронов ВСУ над 13 регионами и акваторией Азовского моря. Больше всего БПЛА — 35 — уничтожили над территорией Ростовской области.
В США опасаются, что санкции против нефти РФ навредят им самим
Спецпосланник экс-президента США Джо Байдена Амос Хохштейн подверг критике решение Белого дома о введении санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Он предупредил, что из-за введения рестрикций цены на нефтепродукты вырастут. В этом случае Россия выиграет, а потребители в США — проиграют.
В МИД РФ раскрыли истинную цель «коалиции желающих»
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что участников «коалиции желающих» объединяет стремление обеспечить продолжение конфликта на Украине. По его словам, европейские страны намеренно «накачивают киевский режим вооружением», чтобы отдалить разрешение кризиса.
Под Белым домом модернизируют бункер на случай войны
По распоряжению Дональда Трампа в Восточном крыле Белого дома проводятся работы по модернизации подземного бункера, который был построен в годы Второй мировой войны. Подземное сооружение реконструируют и усилят его защиту. Трамп использовал бункер для защиты во время массовых протестов из-за убийства Джорджа Флойда.