Главные новости к утру 24 октября 2025 года

В Красногорске Московской области украинский БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Жители дома эвакуированы. Всего в ночь на 24 октября силы ПВО сбили 111 дронов ВСУ над 13 регионами и акваторией Азовского моря. Больше всего БПЛА — 35 — уничтожили над территорией Ростовской области.