Гладков рассказал об установке «мангалов» от БПЛА на 15 машин скорой помощи

Работа по установке антидроновых сооружений на скорые будет продолжена.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области завершили оборудование 15 машин скорой помощи «мангалами» для защиты от атак украинских БПЛА. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Завершили оборудование 15 машин скорой помощи антидроновыми сооружениями — так называемыми “мангалами”», — рассказал белгородский губернатор.

Он отметил, что работа по установке на скорые «мангалов» в регионе будет продолжена, так как это необходимо для защиты медиков.

Власти региона также заказали дополнительные модульные укрытия. Гладков отметил, что увеличение количества таких укрытий поможет спасти жизни мирных жителей.

Ранее Гладков сообщил, что еще 8 человек пострадали при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область.

