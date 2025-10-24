Спортсмены из Беларуси не смогут принять участие в Паралимпиаде-2026

«Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры. Хотя Беларусь и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж хоккею, на этом позднем этапе квалификации уже определились шесть команд участниц отборочного турнира в ноябре», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.