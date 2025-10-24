Спортсмены из Беларуси не смогут принять участие в Паралимпиаде −2026, которая состоится в марте в Италии, несмотря на восстановление в правах. Об этом сообщили в Международном паралимпийском комитете, сославшись на позицию Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлона (IBU), Всемирной федерации керлинга (World Curling) и Всемирной федерации следж-хоккея.
«Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры. Хотя Беларусь и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж хоккею, на этом позднем этапе квалификации уже определились шесть команд участниц отборочного турнира в ноябре», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.
Напомним, в сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Белорусский паралимпийский комитет, что возвращает белорусским спортсменам право на участие в паралимпийских соревнованиях. Однако сами федерации, несмотря на это обстоятельство, отказались допустить к состязаниям спортсменов из Беларуси и России.
Глава Международного паралимпийского комитета, озвучивая позицию FIS, IBU и World Curling, подчеркнул, что возглавляемая им организация уважает как решение Генеральной ассамблеи МПК, так и решения каждой международной федерации в отношении видов спорта, которые они регулируют.