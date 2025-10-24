«Просто стресс»: у Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

Американская телезвезда Ким Кардашьян призналась, что ей диагностировали аневризму головного мозга. Об этом она рассказала в тизере нового сезона шоу The Kardashians, который доступен на YouTube.
На вопрос сестры Кортни о том, что произошло, знаменитость ответила, что это был «просто стресс».
Ким призналась, что причиной стресса послужил развод с рэпером Канье Уэстом, с которым телезвезда рассталась три года назад. По ее словам, их отношения вызывали у нее «небольшой стокгольмский синдром». Кардашьян добавила, что часто чувствовала себя нехорошо рядом с Уэстом.
Помимо этого, Ким также рассказала, что в последнее время сильно тревожилась из-за скандальных выходок своего экс-супруга, так как они могли негативно сказаться на их детях. В результате стресса у Кардашьян обострился псориаз.
— Почему, черт возьми, это происходит со мной? — заявила Ким в тизере шоу.
Ранее Кардашьян рассказала, что неизвестный человек из ее близкого окружения заказал ее убийство. Имя предполагаемого заказчика она не раскрыла. По словам Ким, о готовящемся покушении ей сообщили частные детективы, нанятые для решения другого вопроса.
Психотерапевт Евгений Фомин объяснил вызывающее поведение репера и экс-супруга Ким Кардашьян Канье Уэста. По его словам, Уэст вряд ли способен адекватно оценивать свои действия, а в силу публичности любой поступок виден широкой аудитории. Фомин добавил, что все усугубляется из-за действия запрещенных веществ, которые употребляет исполнитель.