В 29 лет стал терять слух и зрение: на 44-м году жизни умер актёр Павел Козмопулос

В 29 лет Козмопулос стал терять слух и зрение. Врачи не сразу смогли определить причину ухудшения здоровья. Позднее у него диагностировали опухоль головного мозга. После проведенных хирургических вмешательств зрение частично восстановилось, однако слух вернуть так и не удалось.