В 29 лет стал терять слух и зрение: на 44-м году жизни умер актёр Павел Козмопулос

Умер Павел Козмопулос — участник КВН, игравший в «Сборной Пятигорска» и актёр, снявшийся в картине «Самый лучший фильм». Об этом пишет «КП-Северный Кавказ».
КВНщик скончался в возрасте 44 лет. Причиной смерти стала онкология. Артист умер после длительного нахождения в медицинском учреждении города Минеральные Воды.
В 29 лет Козмопулос стал терять слух и зрение. Врачи не сразу смогли определить причину ухудшения здоровья. Позднее у него диагностировали опухоль головного мозга. После проведенных хирургических вмешательств зрение частично восстановилось, однако слух вернуть так и не удалось.
Павел Козмопулос занимался написанием сценариев, выступал в Высшей лиге КВН в составе «Сборной Пятигорска» и играл роли в кинофильмах.
Прежде из жизни ушел 91-летний Джерри Токофски, кинопродюсер и экс-руководитель Columbia Pictures, ему был 91 год. О смерти сообщает The Hollywood Reporter. Он скончался по «естественным причинам».