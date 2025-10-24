Ричмонд
В 29 лет стал терять слух и зрение: на 44-м году жизни умер актёр Павел Козмопулос

Умер Павел Козмопулос, актёр и участник команды КВН «Сборная Пятигорска».

Умер Павел Козмопулос — участник КВН, игравший в «Сборной Пятигорска» и актёр, снявшийся в картине «Самый лучший фильм». Об этом пишет «КП-Северный Кавказ».

КВНщик скончался в возрасте 44 лет. Причиной смерти стала онкология. Артист умер после длительного нахождения в медицинском учреждении города Минеральные Воды.

В 29 лет Козмопулос стал терять слух и зрение. Врачи не сразу смогли определить причину ухудшения здоровья. Позднее у него диагностировали опухоль головного мозга. После проведенных хирургических вмешательств зрение частично восстановилось, однако слух вернуть так и не удалось.

Павел Козмопулос занимался написанием сценариев, выступал в Высшей лиге КВН в составе «Сборной Пятигорска» и играл роли в кинофильмах.

