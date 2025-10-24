Три мирных жителя погибли в Ямполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю. Об этом рассказал беженец Руслан Гасанов.
— Одного парня ранило. Кинули его в «Ниву» — она была от нашего медпункта. Была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман, в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от «Нивы» вообще практически ничего не осталось, — цитирует Гасанова РИА Новости.
Он также рассказал, что останки погибших позже похоронили прямо у дороги.
Украинские военные расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их машину под Красноармейском в ДНР. Житель населенного пункта рассказал, что такие преступления со стороны украинских бойцов в городе с 2014 года происходили регулярно.
Стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины по ошибке расстреляли взвод украинских штурмовиков, которые подошли к ним с тыла. При этом связаться с командованием по поводу произошедшего сразу не удалось — ВС РФ заглушили связь в регионе.