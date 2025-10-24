Токио хочет заключить мирный договор с Москвой: Новый премьер Японии выступила с заявлением

Такаити повторила позицию японского правительства, выразив критику в адрес России в связи с ситуацией на Украине. Нужно отметить, что все это время Токио и Москва пытались заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения всегда становился вопрос о принадлежности Курил. В Кремле уверены, что этот регион не может быть предметом спора, поскольку исторически и законодательно принадлежит Москве.