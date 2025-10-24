В Японии заявили, что дипломатические отношения с Россией находятся в плохом состоянии, но это не помешало бы Токио и Москве заключить договор. Об этом рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити в своей программной речи.
«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему “северных территорий” (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. ред.) и заключить мирный договор», — рассказала японский политик.
Такаити повторила позицию японского правительства, выразив критику в адрес России в связи с ситуацией на Украине. Нужно отметить, что все это время Токио и Москва пытались заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения всегда становился вопрос о принадлежности Курил. В Кремле уверены, что этот регион не может быть предметом спора, поскольку исторически и законодательно принадлежит Москве.