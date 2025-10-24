Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учитель по фортепиано звезд Голливуда бежал из США перед судом за педофилию

69-летнего Джона Калила обвинили в сексуальном насилии над подростком.

Педагог по фортепиано для голливудских звезд, 69-летний Джон Калил, бежал из США перед судебным заседанием по делу о педофилии, на котором ему должны были вынести приговор, сообщили Los Angeles Times в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес, материал перевел aif.ru.

Как выяснило следствие, мужчина склонил к интимным отношениям 15-летнего мальчика*.

Однако адвокат Кейт Харди настаивает на невиновности подзащитного.

«Калил всегда настаивал на своей невиновности и на том, что он пошел на свою первоначальную сделку о признании вины по совету адвоката, чтобы избежать более сурового приговора в случае проигрыша в суде», — заявила Харди.

По ее словам, музыкант выходил с ней на связь в последний раз 7 октября, затем он исчез.

Местонахождение Калила пока не установлено, но он гражданин Австралии, поэтому мог бежать туда.

Уточняется, что на сайте Калила говорится, что он в течение 25 лет преподавал уроки по фортепиано звездам Голливуда и их детям. По данным издания, ресурс содержит отзывы создателей популярных сериалов «Безумцы» и «Оранжевый — хит сезона», в них говорится, что педагог отлично себя проявил во время занятий с их детьми.

Ранее в Британии иностранец изнасиловал подростка прямо в очереди в магазине.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.