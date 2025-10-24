В Молдове лучше не болеть: В системе здравоохранения не хватает более 1000 врачей

В системе здравоохранения Молдовы не хватает более 1000 врачей, особенно в районных больницах. Медикам нередко приходится совмещать сразу две специальности.
Острой нехватке подвержены такие специалисты, как неонатологи, кардиологи, хирурги, неврологи и онкологи. В районной больнице Каушан требуется около 20 врачей, а в больнице Леова штат укомплектован лишь на 80%, при этом 20% персонала — пенсионеры.
Минздрав признаёт дефицит в отдельных направлениях, но не считает ситуацию критической.
