В Молдове лучше не болеть: В системе здравоохранения не хватает более 1000 врачей

Минздрав признаёт дефицит в отдельных направлениях, но не считает ситуацию критической.

Источник: Комсомольская правда

В системе здравоохранения Молдовы не хватает более 1000 врачей, особенно в районных больницах. Медикам нередко приходится совмещать сразу две специальности.

Острой нехватке подвержены такие специалисты, как неонатологи, кардиологи, хирурги, неврологи и онкологи. В районной больнице Каушан требуется около 20 врачей, а в больнице Леова штат укомплектован лишь на 80%, при этом 20% персонала — пенсионеры.

Минздрав признаёт дефицит в отдельных направлениях, но не считает ситуацию критической.

