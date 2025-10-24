У Дома архитектора в Иркутске благоустроили территорию

IrkutskMedia, 24 октября. В Иркутске в рамках регионального проекта «Есть решение» привели в порядок территорию у Дома архитекторов в Черемховском переулке, 1. Результат выполненных работ проверила глава Правобережного округа областного центра Елена Торохова.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, прилегающую к Дому архитекторов территорию благоустроили по инициативе профессионального сообщества. Заявку на участие в программе составили при поддержке сотрудников комитета по управлению округом и депутата городской думы Сергея Юдина. Необходимый взнос в размере 10% от стоимости проекта собрали сами архитекторы.
«Особенностью благоустройства стала синхронизация работ по обновлению нашего двора и капитальному ремонту Черемховского переулка в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. На придомовой территории уложена новая тротуарная плитка, выполнен водоотвод. Это важно для сохранения объекта культурного наследия, которым является наше здание. С улицы приведен в порядок проезд и тротуары. При этом материалы удачно сочетаются и создается единый образ комфортного пространства. В результате мы получили уютное место для проведения массовых мероприятий», — прокомментировал председатель Иркутской региональной общественной организации «Союз архитекторов России» Руслан Хотулев.
Елена Торохова уточнила, что в текущем году восемь инициатив иркутян в Правобережном округе реализовано в рамках проекта «Есть решение». Среди них также ремонтные работы в сквере у драматического театра имени Н. П. Охлопкова, установка детской площадки в Пади Грязнуха, обновление подпорной стенки и монтаж музыкального сопровождения у мемориала «Вечный огонь», замена напольного покрытия вблизи амфитеатра на острове Юность, приобретение национальных костюмов для школы искусств № 8 и оборудования для интерактивной физкультуры в детсад № 156.
«Я благодарна землякам за неравнодушие к нашему общему дому. Такие инициативы делают Иркутск уютнее и комфортнее. По возможности стараемся выполнять работы комплексно, используя различные механизмы, привлекая средства из разных уровней бюджета», — подчеркнула глава округа.
Ранее агентство сообщало, что в Правобережном округе Иркутска подвели предварительные итоги 2025 года. Заместитель мэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова рассказала о работах, которые выполняли в этом году на территории округа.