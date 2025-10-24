У Дома архитектора в Иркутске благоустроили территорию

Елена Торохова уточнила, что в текущем году восемь инициатив иркутян в Правобережном округе реализовано в рамках проекта «Есть решение». Среди них также ремонтные работы в сквере у драматического театра имени Н. П. Охлопкова, установка детской площадки в Пади Грязнуха, обновление подпорной стенки и монтаж музыкального сопровождения у мемориала «Вечный огонь», замена напольного покрытия вблизи амфитеатра на острове Юность, приобретение национальных костюмов для школы искусств № 8 и оборудования для интерактивной физкультуры в детсад № 156.