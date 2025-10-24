Ричмонд
Еще один состав «Москва-2024» вышел на Замоскворецкую линию метро

На Замоскворецкую линию метро вышел 40-й состав «Москва-2024», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем обновлять подвижной состав метро. На Замоскворецкую вышел 40-й состав “Москва-2024”. Ежедневно на этой линии пассажиры совершают более 800 тыс. поездок. Сегодня около 79% поездов метро — современного поколения. Планируем, что в 2030 году этот показатель превысит 90%. Для этого в 2026 году получим более 350 самых современных вагонов “Москва-2026”, а в предстоящие три года — свыше тысячи новых вагонов», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что сегодня уже более 4,6 тыс. вагонов — инновационных серий «Москва», «Москва-2020» и «Москва-2024».

С начала года Московский метрополитен получил уже более 200 вагонов «Москва-2024». Они курсируют на Замоскворецкой и Троицкой линиях.

