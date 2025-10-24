В проверочном мероприятии участвовали различные подразделения полиции, в том числе спецполк ГУ МВД, миграционная служба и кинологи. Как рассказали в главке, у 21 мигранта оказались проблемы с документами. Нелегалы проехали в отдел и были привлечены к административной ответственности. В скором времени правонарушители будут выдворены из России.
С Сенного рынка увезли мигрантов-нарушителей. Итоги полицейского рейда
Полиция провела очередной профилактический рейд на Сенном рынке. Документы проверили у двух сотен человек, три четверти из которых оказались иностранцами. Итогами работы поделилась 24 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.