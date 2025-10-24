Овчинский: в ЗАО появится прогулочная зона на берегу реки Очаковки

К концу текущего года в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) будет завершено благоустройство территории у реки Очаковки. В результате появится новая прогулочная зона, предназначенная для отдыха всех жителей района.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что девелопер Level Group ведет реализацию проекта в рамках строительства жилого комплекса «Level Мичуринский», который возводится на ул. Озерной, вл. 7.
«На западе столицы инвестор планирует создать 200-метровый спуск к реке Очаковке, который будет проходить вдоль жилого комплекса. Для удобства жителей на протяжении всего маршрута предусмотрены зоны отдыха с комфортными скамейками, продумано освещение и озеленение. В проект входят дорожки из террасной доски, деревянные лавочки, а также оборудованный выход к воде и пандусы для доступа к набережной с коляской», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Как пояснил Овчинский, в нижней части спуска появится смотровая площадка с видом на реку, доступная для всех жителей района. Застройщику предстоит завершить работы по благоустройству до конца 2025 года.
В районе жилого комплекса будет установлен сухой фонтан, который станет центральным элементом новой общественной площади. Фонтан оборудуют подсветкой, сделают его безопасным для детей. Он не потребует ограждений, что делает его идеальным для интерактивного отдыха в теплое время года.
На закрытой территории ЖК также будет построен пешеходный мост длиной 155 м. Это сооружение можно будет использовать как трибуну для болельщиков, поскольку оно будет проходить рядом со спортплощадкой, предоставляя отличный вид на игру.
Жилой квартал, расположенный вдоль реки Очаковки, включает тринадцать домов, из которых три уже сданы в эксплуатацию, а остальные еще находятся на различных этапах строительства. Проект также предусматривает наличие детских и спортивных площадок, зон отдыха, а также коммерческой и социальной инфраструктуры, включая учебный комплекс на 975 мест. Общая площадь застройки превышает 250 тыс. кв. м.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что на западе Москвы, в Можайском районе, завершился второй этап строительства первой очереди административно-торгового комплекса «Бизнес-парк “Сколково”». Проект был реализован за счет средств частного инвестора. Общая площадь объектов с прилегающей территорией достигает 183 тыс. кв. м. На этом этапе были возведены третье и четвертое офисные здания, суммарная площадь которых составляет около 29 тыс. кв. м. Внутри офисных зданий созданы функциональные рабочие зоны, которые можно легко трансформировать в переговорные комнаты или исследовательские лаборатории, адаптируя их под конкретные задачи. Развитая инфраструктура комплекса обеспечивает комфортные условия для работы, ведения бизнеса, реализации инновационных проектов и отдыха.