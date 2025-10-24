Овчинский: в ЗАО появится прогулочная зона на берегу реки Очаковки

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что на западе Москвы, в Можайском районе, завершился второй этап строительства первой очереди административно-торгового комплекса «Бизнес-парк “Сколково”». Проект был реализован за счет средств частного инвестора. Общая площадь объектов с прилегающей территорией достигает 183 тыс. кв. м. На этом этапе были возведены третье и четвертое офисные здания, суммарная площадь которых составляет около 29 тыс. кв. м. Внутри офисных зданий созданы функциональные рабочие зоны, которые можно легко трансформировать в переговорные комнаты или исследовательские лаборатории, адаптируя их под конкретные задачи. Развитая инфраструктура комплекса обеспечивает комфортные условия для работы, ведения бизнеса, реализации инновационных проектов и отдыха.