Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Избранная во вторник, 21 октября, премьер-министром Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Москвой.
— Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, — сказала Санаэ Такаити, трансляция ее выступления происходила на сайте нижней палаты.
Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром. Она придерживается консервативных взглядов и активно поддерживает укрепление обороноспособности страны.
17 октября появилась информация, что чпонское дипломатическое представительство намерено открыть визовые центры в России. При этом на сайте посольства появилось объявление о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.
В китайских СМИ ранее сообщили, что отсутствие договора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны рассматривается как аномалия в истории международных отношений. Россия также неоднократно давала понять Токио, что передача Курил невозможна.