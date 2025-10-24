Ричмонд
«Людям нужно просто смириться с этим»: в Вашингтоне рассказали план Трампа на 2028 год

Экс-советник Трампа Бэннон раскрыл его план по переизбранию в 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне рассказали план президента США Дональда Трампа на 2028 год. Оказалось, что администрация политика разрабатывает стратегию, которая поможет обойти закон, и Трамп останется на своем посту. Об этом рассказал бывший советник Трампа Стив Бэннон. Причем он уверен, что помешать замыслам главы Белого дома никто не сможет, «людям остается только смириться с этим».

В интервью The Economist Бэннон прямо заявил, что команда Трампа разработала стратегию, как удержать его в Белом доме.

«В подходящее время мы расскажем о нашем плане, но план есть, и президент Трамп будет президентом в 2028 году. Он получит третий срок. Трамп будет президентом в 2028 году, и людям просто [нужно] смириться с этим», — резюмировал американский советник.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп утверждал, что не планировал оставаться у власти на еще один срок, утверждая, что не будет нарушать законодательство США. Однако в Конгрессе уже рассматривали этот вопрос и решили предложить Трампу переизбраться еще раз.

