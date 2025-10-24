Ричмонд
Испытания двухэтажного «Буревестника» прошли на ГЖД 23 октября

Испытания ходовой части нового фирменного скоростного двухэтажного поезда «Буревестник», который будет курсировать на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород — Москва, состоялись 23 октября 2025 года.

Источник: Время

Об этом сообщается в пресс-релизе службы корпоративных коммуникаций ГЖД.

Специалисты Тверского вагоностроительного завода (входит в «Трансмашхолдинг») проводили обкатку состава между Лихославлем и Дорошихой в Тверской области.

Скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» сообщением Нижний Новгород — Москва будут курсировать по Горьковской железной дороге с 3 декабря 2025 года. В зависимости от расписания «Буревестник» будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире, а время в пути составит около 4 часов.

В состав войдут от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. За один рейс поезд сможет перевозить свыше 730 пассажиров.