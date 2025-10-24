Испытания двухэтажного «Буревестника» прошли на ГЖД 23 октября

Скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» сообщением Нижний Новгород — Москва будут курсировать по Горьковской железной дороге с 3 декабря 2025 года. В зависимости от расписания «Буревестник» будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире, а время в пути составит около 4 часов.