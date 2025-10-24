Детский центр в Абакане к Хеллоуину сделал инсталляцию с подвисшим «трупом»

На Руси Велесову ночь отмечали после захода солнца 31 октября и до рассвета 1 ноября. Древние славяне верили, что именно тогда земля и вся живая природа отправляются на покой до первой весенней оттепели. Многие уверяют, что Велесова ночь — это русский Хеллоуин. Существовал ли на самом деле этот праздник, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.