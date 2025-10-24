Ричмонд
Детский центр в Абакане к Хеллоуину сделал инсталляцию с подвисшим «трупом»

Сотрудники детского центра в Абакане шокировали посетителей, подвесив мешок в виде «трупа» к потолку вниз «головой». Об этом в пятницу, 24 октября, пишет Baza.

Помимо этого, среди тыкв и паутины детей также ждала кровать с распоротым плюшевым мишкой в маске чумного доктора, стены, залитые красной краской, и подвешенный в углу черный пакет, обмотанный скотчем и цепью.

Шестилетние дети пришли в центр отмечать день рождения, однако их родители отправили жалобы в Роспотребнадзор, Минкульт и уполномоченному по правам ребенка.

Работники центра объяснили, что просто «готовились к Хеллоуину». После жалоб в соцсетях все декорации убрали, отмечается в публикации.

Ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала россиян отмечать языческий праздник Самайн, который славяне называли Велесовой ночью, а современные страны на Западе — Хеллоуином.

На Руси Велесову ночь отмечали после захода солнца 31 октября и до рассвета 1 ноября. Древние славяне верили, что именно тогда земля и вся живая природа отправляются на покой до первой весенней оттепели. Многие уверяют, что Велесова ночь — это русский Хеллоуин. Существовал ли на самом деле этот праздник, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

