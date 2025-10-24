Бешеные пляски в кузове: в Сырдарье грузовичок с аниматорами стал звездой соцсетей

Видео с «дорожным шоу» быстро разлетелось по соцсетям и, ожидаемо, вызвало бурю обсуждений. Но веселье закончилось так же внезапно, как и началось: инспекторы быстро вычислили личность водителя, составили административный протокол, а сам грузовичок отправили на штрафстоянку.