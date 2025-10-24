Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бешеные пляски в кузове: в Сырдарье грузовичок с аниматорами стал звездой соцсетей

Vaib.uz (Узбекистан. 24 октября). Жители Сырдарьи на днях стали свидетелями весьма странного зрелища: по одной из дорог разъезжал грузовичок, а в его кузове, под оглушительную музыку, лихо отплясывали сразу четыре аниматора в костюмах.

Источник: Vaib.Uz

Смотрелось это одновременно комично и пугающе — ведь такие костюмы серьёзно ограничивают движение, а пляски происходили в кузове, который трясся на наших далеко не идеальных дорогах.

Видео с «дорожным шоу» быстро разлетелось по соцсетям и, ожидаемо, вызвало бурю обсуждений. Но веселье закончилось так же внезапно, как и началось: инспекторы быстро вычислили личность водителя, составили административный протокол, а сам грузовичок отправили на штрафстоянку.

Как выяснилось, водитель хотел сделать сюрприз своему брату в честь рождения ребёнка. Но вместо оваций — получил протокол по статье 128−8 (Нарушение правил перевозки людей в транспортном средстве) Административного кодекса. Штраф за такую «феерию» составит две базовые расчётные величины — 824 тысячи сумов.