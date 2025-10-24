Собянин: Шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

«В этом году благоустроили шесть крупных общественных пространств на востоке Москвы», — написал Собянин.
Так, в Богородском завершились работы в парке «Янтарная горка». Здесь появилась прогулочная зона с прорезиненной беговой дорожкой. Детскую площадку расширили и разделили на локации для малышей и ребят постарше. В спортивной зоне установили современные тренажеры, рассчитанные на все группы мышц. Сделали специальную фитнес-станцию, помогающую развивать выносливость. Обновили площадку для игры в футбол и баскетбол. В парке появилось новое уютное место для отдыха — мини-амфитеатр со сценой, где теперь будут проводить разные мероприятия.
Также обновили домашний «Зеленый парк» жителей Новогиреева и Ивановского. В центре парка появилась уютная зона для спокойного отдыха. Расслабиться и насладиться тишиной можно на удобных современных скамейках и качелях. Парковые дорожки привели в порядок и высадили новые деревья. Вместо старой площадки сделали футбольное поле с искусственным газоном. Вокруг проложили удобную беговую дорожку, а рядом поставили столы для настольного тенниса. Для любителей воркаута оборудовали специальную зону с тренажерами на все группы мышц. Для детей создали огромную игровую площадку с учетом всех возрастов.
Кроме того, в Ивановском благоустроили территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. Еще в прошлом году пруды основательно почистили от ила, а на Нижнем оборудовали специальные места для рыбаков. В этом году привели в порядок пешеходные дорожки. Появились оригинальные деревянные площадки с лежаками. Для спокойного отдыха установили удобные лавочки и качели. Для малышей и ребят постарше создали игровые комплексы в виде корабля и маяка с лазалками и горками. По просьбам жителей поставили столы для игры в шахматы. На всесезонной спортивной площадке летом можно играть в футбол и баскетбол, а зимой — кататься на коньках и играть в хоккей. Для любителей экстремальных видов спорта оборудовали скейт-парк.
Обновили пространство у Суздальского пруда в районе Новокосино. Появились удобные пешеходные дорожки, по которым комфортно гулять в любое время года, и деревянный настил вокруг пруда из натурального материала — лиственницы. Особое внимание уделили доступности — сделали специальные спуски к воде для родителей с колясками и маломобильных граждан.
В Вешняках на ул. Кетчерская сделали новый спортивный кластер. На современных уличных тренажерах под навесами можно заниматься спортом в любую погоду. На всесезонной спортивной площадке летом можно гонять мяч в футбол, а зимой — играть в хоккей. Для баскетболистов оборудовали специальную зону со стритбольными кольцами и качественным покрытием. Любители настольного тенниса тоже не остались в стороне — для них установили удобные столы.
«Благоустроили бульвар в районе Косино-Ухтомский. Создали аллею с обновленными дорожками и местами для тихого отдыха. На входных зонах установили арки с подсветкой. Обустроили площадку с амфитеатром для проведения мероприятий, а также установили скамейки и парковые качели для тихого отдыха. Провели дополнительное озеленение бульвара: высадили деревья, создали цветники с хвойными и многолетниками», — заключил мэр.