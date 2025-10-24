Собянин: Шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Кроме того, в Ивановском благоустроили территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. Еще в прошлом году пруды основательно почистили от ила, а на Нижнем оборудовали специальные места для рыбаков. В этом году привели в порядок пешеходные дорожки. Появились оригинальные деревянные площадки с лежаками. Для спокойного отдыха установили удобные лавочки и качели. Для малышей и ребят постарше создали игровые комплексы в виде корабля и маяка с лазалками и горками. По просьбам жителей поставили столы для игры в шахматы. На всесезонной спортивной площадке летом можно играть в футбол и баскетбол, а зимой — кататься на коньках и играть в хоккей. Для любителей экстремальных видов спорта оборудовали скейт-парк.