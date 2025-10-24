За сутки в Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров

Силами 39 специалистов, использовавших 126 единиц техники, было ликвидировано 13 техногенных пожаров и одно загорание сухой растительности. Кроме того, спасатели оперативно отреагировали на восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых был спасен один человек.