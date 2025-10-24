Ричмонд
Мошенники рассылают сообщения о выплатах военнослужащим в Крыму

Крымчане получают сообщения якобы от имени руководителя регионального фонда «Защитники Отечества».

Источник: Комсомольская правда

Мошенники под видом руководителя крымского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимира Трегуба рассылают фейковые сообщения о начислении заработной платы военнослужащим. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале.

В сети появилась поддельная страница, имитирующая его профиль, с которой злоумышленники рассылают сообщения о начислении зарплаты военнослужащему и просят предоставить код для подтверждения.

«Ни в коем случае не переходите по незнакомым ссылкам и не сообщайте пароли и коды из смс. Это может привести к утечке ваших персональных данных и финансовым потерям», — призвал Трегуб.

В случае получения подобных сообщений он рекомендовал сообщить об этом социальному координатору.