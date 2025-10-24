В Омске новые владельцы получили здания закрытых детских садов

За последние пять лет в Омске прекратили работу четыре дошкольных учреждения, и большинство из их зданий уже обрели новое назначение. Лишь одно передано в муниципальную собственность — остальные переориентированы под другие социальные и образовательные функции.
Как сообщили в региональном министерстве образования, с 2021 года были расформированы три детских сада. Здание бывшего филиала детсада № 40 на 7-й Линии полностью перешло в городскую казну. В 2024 году детский сад № 310 был преобразован в Управление капитального строительства, сохранив при этом статус бюджетного учреждения.
В 2025 году изменения коснулись еще двух дошкольных учреждений: здание бывшего детского сада № 130 теперь занимает Дом детского творчества Октябрьского округа, корпус детсада № 92 передан Гимназии № 88.
Таким образом, власти Омска продолжают рационально использовать освободившиеся площади, адаптируя их под актуальные образовательные и культурные нужды города.
