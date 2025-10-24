Дополнительные электрички до Моховых Гор будут ходить до 2 ноября

Статистика подтверждает растущую популярность направления: за первые девять месяцев 2025 года услугами пригородных поездов на маршруте Нижний Новгород — Моховые Горы воспользовались более 275 тысяч человек. Этот показатель на 32,9% превышает данные аналогичного периода прошлого года.