Дополнительные электрички до Моховых Гор будут ходить до 2 ноября

Горьковская железная дорога продлила курсирование дополнительных пригородных электропоездов между Нижним Новгородом и Моховыми Горами. Усиление графика, введенное ранее из-за ремонтных работ на старом Борском мосту, будет действовать до 2 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба магистрали.
Со 2 ноября завершается эксплуатация пяти дополнительных составов, которые временно обслуживали пассажиров в период повышенной транспортной нагрузки. С указанной даты отменяются поезда № 6234 (по рабочим дням), №№ 6209/6236 и № 6233 (по выходным), №№ 6217/6218 и №№ 6278/6277 (ежедневно).
Статистика подтверждает растущую популярность направления: за первые девять месяцев 2025 года услугами пригородных поездов на маршруте Нижний Новгород — Моховые Горы воспользовались более 275 тысяч человек. Этот показатель на 32,9% превышает данные аналогичного периода прошлого года.