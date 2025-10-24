Ричмонд
Владимир Ефимов: На юго-востоке Москвы под заселение передали 60 новостроек с начала реновации

Жители получают полностью готовые для новоселья квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Подробностями о выполнении программы реновации на юго-востоке столицы поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы возвели 64 новостройки в девяти районах. Из них 60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей», — отметил заммэра, уточнив, что для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой.

Он напомнил, что всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 164 тысяч москвичей, подчеркнул Ефимов.

Для жителей создается безбарьерная среда. Сюда входят широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы на одном уровне, комфортные для маломобильных жителей пешеходные маршруты во дворе.

«В 60 переданных под заселение новостройках в ЮВАО суммарно предусмотрено свыше 16 тысяч квартир. Больше всего таких жилых комплексов расположено в Люблине и Кузьминках — по 18 домов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что шесть новых жилых комплексов переданы новоселам в Выхино-Жулебине, пять — в Нижегородском районе.

Около новостроек благоустраивают дворы, высаживая там взрослые деревья, кустарники, газоны и цветники. Кроме того, там есть места для активного отдыха и спорта. Во время переселения жители могут оформить заявку на бесплатную помощь города — машину и грузчиков. Услуга «Помощь в переезде» заказывается лично в центрах информирования или онлайн через mos.ru.

«За все время действия программы реновации правообладателями новых квартир в ЮВАО стали свыше 34,7 тысячи жителей. В районе Люблино договоры с городом на жилье в современных жилых комплексах заключили уже более 11 тысяч москвичей», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она сообщила, что таких жителей в Кузьминках насчитывается около 6,3 тысячи, в Нижегородском районе — свыше 4,7 тысячи, в районе Выхино-Жулебино — почти 3,8 тысячи.

За помощью при оформлении документов новоселы могут обратиться к сотрудникам Департамента городского имущества. Они ведут прием в центрах информирования на первых этажах построенных по реновации домов.

О том, что участники реновации переселяются еще в 14 новых жилых комплексов, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

