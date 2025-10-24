Владимир Ефимов: На юго-востоке Москвы под заселение передали 60 новостроек с начала реновации

Подробностями о выполнении программы реновации на юго-востоке столицы поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы возвели 64 новостройки в девяти районах. Из них 60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей», — отметил заммэра, уточнив, что для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой.
Он напомнил, что всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 164 тысяч москвичей, подчеркнул Ефимов.
Для жителей создается безбарьерная среда. Сюда входят широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы на одном уровне, комфортные для маломобильных жителей пешеходные маршруты во дворе.
«В 60 переданных под заселение новостройках в ЮВАО суммарно предусмотрено свыше 16 тысяч квартир. Больше всего таких жилых комплексов расположено в Люблине и Кузьминках — по 18 домов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он добавил, что шесть новых жилых комплексов переданы новоселам в Выхино-Жулебине, пять — в Нижегородском районе.
Около новостроек благоустраивают дворы, высаживая там взрослые деревья, кустарники, газоны и цветники. Кроме того, там есть места для активного отдыха и спорта. Во время переселения жители могут оформить заявку на бесплатную помощь города — машину и грузчиков. Услуга «Помощь в переезде» заказывается лично в центрах информирования или онлайн через mos.ru.
«За все время действия программы реновации правообладателями новых квартир в ЮВАО стали свыше 34,7 тысячи жителей. В районе Люблино договоры с городом на жилье в современных жилых комплексах заключили уже более 11 тысяч москвичей», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Она сообщила, что таких жителей в Кузьминках насчитывается около 6,3 тысячи, в Нижегородском районе — свыше 4,7 тысячи, в районе Выхино-Жулебино — почти 3,8 тысячи.
За помощью при оформлении документов новоселы могут обратиться к сотрудникам Департамента городского имущества. Они ведут прием в центрах информирования на первых этажах построенных по реновации домов.
О том, что участники реновации переселяются еще в 14 новых жилых комплексов, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.