Владимир Ефимов: На юго-востоке Москвы под заселение передали 60 новостроек с начала реновации

«В рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы возвели 64 новостройки в девяти районах. Из них 60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей», — отметил заммэра, уточнив, что для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой.