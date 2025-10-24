МВД: мошенники создают чат-боты, замаскированные под сервис «Госуслуг»

Мошенники создают фейковые чат-боты, маскируя их под официальный сервис «Госуслуг». Об этом россиян предупредили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Аферисты убеждают граждан, попавших в поддельный чат «Роскомнадзора», что они якобы оформили доверенность на мошенников. После этого жертв переводят в фальшивый бот «Госуслуг» и просят назвать код для подтверждения.
«После этого начнутся угрозы — вам будут говорить, что личный кабинет взломан, и давить психологически. Цель мошенников — заставить перевести деньги на “безопасный счёт”, досрочно погасить кредит или передать сбережения курьеру», — рассказали об уловках мошенников в МВД.
Правоохранители настоятельно рекомендуют россиянам не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить никаких кодов, приходящих от ботов или по запросу в мессенджерах и соцсетях. Также не стоит поддаваться на угрозы или давление. Лучше написать в службу поддержки «Госуслуг» напрямую через приложение или официальный сайт.
Ранее сообщалось, что аферисты крадут данные россиян под видом заключения договоров на тепло.