МВД: мошенники создают чат-боты, замаскированные под сервис «Госуслуг»

Жертв переводят в фальшивый бот «Госуслуг» и просят назвать код для подтверждения.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники создают фейковые чат-боты, маскируя их под официальный сервис «Госуслуг». Об этом россиян предупредили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Аферисты убеждают граждан, попавших в поддельный чат «Роскомнадзора», что они якобы оформили доверенность на мошенников. После этого жертв переводят в фальшивый бот «Госуслуг» и просят назвать код для подтверждения.

«После этого начнутся угрозы — вам будут говорить, что личный кабинет взломан, и давить психологически. Цель мошенников — заставить перевести деньги на “безопасный счёт”, досрочно погасить кредит или передать сбережения курьеру», — рассказали об уловках мошенников в МВД.

Правоохранители настоятельно рекомендуют россиянам не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить никаких кодов, приходящих от ботов или по запросу в мессенджерах и соцсетях. Также не стоит поддаваться на угрозы или давление. Лучше написать в службу поддержки «Госуслуг» напрямую через приложение или официальный сайт.

Ранее сообщалось, что аферисты крадут данные россиян под видом заключения договоров на тепло.