МВД: мошенники создают чат-боты, замаскированные под сервис «Госуслуг»

Правоохранители настоятельно рекомендуют россиянам не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить никаких кодов, приходящих от ботов или по запросу в мессенджерах и соцсетях. Также не стоит поддаваться на угрозы или давление. Лучше написать в службу поддержки «Госуслуг» напрямую через приложение или официальный сайт.