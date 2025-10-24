CNN: В Белом доме были удивлены тем, как быстро Трамп принял санкции против РФ

22 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по России. Трамп также заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Штаты не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Помимо этого, Трамп сказал на встрече с Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.