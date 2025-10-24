CNN: В Белом доме были удивлены тем, как быстро Трамп принял санкции против РФ

В Белом доме признались, что решение президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России стало неожиданностью для многих его советников. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что глава государства в течение нескольких месяцев намекал окружению, что готовит «более жесткие» шаги в отношении Москвы. Перед утверждением санкций Трамп заявил, что его «инстинкты подсказывают необходимость изменить тактику» во внешней политике.
По словам одного из высокопоставленных представителей администрации, решение американского лидера стало итогом серии «удачных телефонных разговоров» с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Трамп, по данным CNN, считал, что ужесточение его позиции помогло добиться перемирия в секторе Газа. Он отметил, что аналогичный подход к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху также принес результаты.
Недавно The Guardian заявила, что новые санкции и поставки оружия не позволят Соединенным Штатам достичь желаемых результатов в украинском конфликте. В газете считают, что урегулирование конфликта путем переговоров остается наилучшим вариантом для Киева.
22 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по России. Трамп также заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Штаты не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Помимо этого, Трамп сказал на встрече с Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.