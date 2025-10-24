В Мексике при раскопках обнаружили находку, от которой кровь стынет в жилах

В Мексике во время раскопок обнаружили находку, от которой кровь стынет в жилах. Отмечается, что в муниципалитете Сапопан в мексиканском штате Халиско обнаружили 48 мешков с человеческими останками. От увиденного даже бывалые судмедэксперты были в шоке. Об этом пишет Tribuna de México.