В Мексике при раскопках обнаружили находку, от которой кровь стынет в жилах

В Мексике во время раскопок обнаружили находку, от которой кровь стынет в жилах. Отмечается, что в муниципалитете Сапопан в мексиканском штате Халиско обнаружили 48 мешков с человеческими останками. От увиденного даже бывалые судмедэксперты были в шоке. Об этом пишет Tribuna de México.
Причем ужасающая находка, шокирующая работников оперативных служб, будет изучена. Судмедэкспертам придется установить личности погибших, а также скольким людям принадлежат останки. Расследование продолжается, а пока находку отправили на изучение, чтобы определить обстоятельства случившегося.
«Власти штата сообщили, что количество обнаруженных мешков с предполагаемыми человеческими останками уже достигло 48, в то время как поисковые работы всё ещё продолжаются», — говорится в статье издания.
