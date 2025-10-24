Ричмонд
В Мексике при раскопках обнаружили находку, от которой кровь стынет в жилах

Tribuna de M xico: В Мексике обнаружили 48 мешков с человеческими останками.

Источник: Комсомольская правда

В Мексике во время раскопок обнаружили находку, от которой кровь стынет в жилах. Отмечается, что в муниципалитете Сапопан в мексиканском штате Халиско обнаружили 48 мешков с человеческими останками. От увиденного даже бывалые судмедэксперты были в шоке. Об этом пишет Tribuna de México.

Причем ужасающая находка, шокирующая работников оперативных служб, будет изучена. Судмедэкспертам придется установить личности погибших, а также скольким людям принадлежат останки. Расследование продолжается, а пока находку отправили на изучение, чтобы определить обстоятельства случившегося.

«Власти штата сообщили, что количество обнаруженных мешков с предполагаемыми человеческими останками уже достигло 48, в то время как поисковые работы всё ещё продолжаются», — говорится в статье издания.

Ранее KP.RU сообщил, что туристы обнаружили ужасающую находку. Сообщается, что оторванную человеческую ногу выбросило на пляж Майорки.