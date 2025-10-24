В России запустят проверку полисов ОСАГО по камерам: какие регионы первыми ощутят изменения

Уже в ноябре у автомобилистов Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии начнут проверять по камерам ОСАГО и будут штрафовать их за отсутствие полиса. В этих регионах в пилотном режиме запускается новая система МВД, а в полном объеме она будет запущена через год — в октябре 2026 года. Об этом сообщают «Известия».