В России запустят проверку полисов ОСАГО по камерам: какие регионы первыми ощутят изменения

Уже в ноябре у автомобилистов Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии начнут проверять по камерам ОСАГО и будут штрафовать их за отсутствие полиса. В этих регионах в пилотном режиме запускается новая система МВД, а в полном объеме она будет запущена через год — в октябре 2026 года. Об этом сообщают «Известия».
Для модернизации системы автоматизированной системы видеонаблюдения Министерство внутренних дел заключило многомиллиардный контракт, согласно которому у системы должна появиться возможность фиксирования отсутствия страхового полиса ОСАГО.
Обновления будут внедрять постепенно. С ноября этого года они начнут действовать в трех регионах, а осенью следующего года — повсеместно. Однако эксперты уже обратили внимание, что для реализации этих планов МВД не хватает юридических норм.
Так, отмечается, что пока не принят закон, который ограничивал бы число штрафов за отсутствия полиса ОСАГО одним днем. А без этой нормы автомобилистов будут многократно наказывать за одно и то же нарушение.
Ранее Минфин РФ предложил выплачивать владельцу автомобиля полную стоимость ремонта по ОСАГО без учета износа деталей. По согласно статистике, в большинстве случаев собственники автомобилей предпочитают получать компенсацию деньгами. При этом законопроект предполагает в случае, если ремонт окажется дороже полученной выплаты, в последующем доплачивать разницу.
Кроме того, с начала этого года президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД. Платить за превышение скорости и другие нарушения придется в полтора раза больше. Кроме того, введен штраф за повторную езду без ОСАГО.